Tar accoglie ricorso di Caronte&Tourist per il trasporto in Laguna

La Prima Sezione del Tar del Veneto, accogliendo il ricorso d'urgenza presentato da Caronte & Toursit, ha bloccato con propria ordinanza la firma del contratto di affidamento all'associazione temporanea di imprese (formata da Alilaguna e Terminal Fusina) che era risultata vincitrice del bando per trsporto pubblico nella Laguna. Caronte & Tourist era scesa in campo aprendo un nuovo fronte, certa di aver tutte le carte in regola per entrare anche nel business del trasporto lagunare. I vertici della società di navigazione, incassato un primo interlocutorio successo, attendono ora l'udienza fissata per il prossimo 1° dicembre, nel corso della quale i giudici amministrativi dovranno valutare nel merito "le complesse questioni sollevate con il ricorso introduttivo e con il ricorso incidentale". "Per formazione abbiamo massima fiducia nella giustizia e ciò ci rende moderatamente ottimisti - dice l'Ad del Gruppo, Vincenzo Franza - poiché certi della validità, della correttezza e della giustezza della nostra proposta e delle nostre argomentazioni. A suo tempo avevamo detto di voler competere ad armi pari con tutti gli altri. Adesso ribadiamo di esser pronti ad accettare la sfida, mettendo sul piatto il know how, le professionalità necessarie e una flotta di imbarcazioni nuove, moderne, a bassissimo impatto ambientale".