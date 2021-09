Calcio di Promozione: primo derby per il Modica, domenica al "Barone" arriva il Comiso

Saranno giorni intensi quelli che attendono Basile e compagni . Quella iniziata ieri pomeriggio agli ordini del tecnico Giancarlo Betta e del professor Saro Marangio, infatti, è la settimana del derby contro il Comiso in programma domenica al “Vincenzo Barone”, che per i rossoblu della “triade” Pitino - Radenza - Di Raimondo, dopo il rinvio per maltempo della gara di sabato scorso contro la RG Siracusa, coincide anche con il debutto in campionato. Il Comiso è una delle avversarie più “temibili” del girone D del campionato di Promozione e quindi mister Betta spera di arrivarci nelle migliori condizioni possibili. La squadra sta lavorando con la massima concentrazione curando anche i minimi particolari grazie al supporto della dirigenza che sta lavorando alacremente per non far mancare nulla agli atleti che possono così lavorare in assoluta serenità. Gli allenamenti proseguiranno regolarmente fino a venerdì, quando dopo la rifinitura Betta diramerà la lista dei convocati per il primo derby di campionato della stagione.