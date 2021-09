Sicilia Vera, l'assemblea del movimento in programma il primo e il 2 ottobre a Taormina

Si terrà a Taormina l'1 e il 2 ottobre l'Assemblea del movimento Sicilia Vera, fondato da Cateno De Luca. Ad annunciarlo, in conferenza stampa a Palazzo dei Normanni assieme a De Luca, il deputato regionale Danilo Lo Giudice. All'appuntamento, che si articolerà in tavoli tematici, parteciperanno esponenti di maggioranza e opposizione, tra cui il sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, il presidente dell'Antimafia Claudio Fava e il senatore di Iv Davide Faraone. "Oggi la Sicilia merita di più, merita di essere amministrata: il nostro obiettivo è di stimolare le coscienze, spesso si parla di poltrone e non di temi. Io sono stato eletto nella maggioranza e dall'inizio della legislatura c'è stato soltanto una riunione di maggioranza", ha detto Lo Giudice.

NELLA FOTO, Cateno De Luca (a sinistra) e Danilo Lo Giudice.