Mafia, Lamorgese: don Pino Puglisi straordinaria figura

Don Pino Puglisi era una "straordinaria figura che ha pagato con la vita il suo instancabile impegno evangelico e sociale a favore dei giovani e che per il suo sommo sacrificio è stato beatificato". Lo dice il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ricordando la figura a 28 anni "dalla sua barbara uccisione per mano mafiosa". "La passione per l'educazione e la sua attenzione alle dinamiche sociali - aggiunge - hanno portato don Pino Puglisi ad impegnarsi nel quartiere Brancaccio, uno dei più difficili di Palermo e nel quale, tra l'altro, era nato, a fianco dei bambini e dei ragazzi per evitare che finissero nella rete mafiosa e per indicare loro un percorso di riscatto fondato sulla fede, su autentici valori civici e sul rispetto della legalità".