Elezioni a Rosolini, 5 candidati a sindaco e 9 liste: scelta tra nuovo e vecchio

Rosolini spazza i partiti tradizionali a favore di Movimenti e liste civiche. Si salva solo il Pd che riesce a comporre la lista per le prossime amministrative. Forza Italia è tagliata fuori, e l'unità nel Centro destra rimane un discorso di bottega, dopo le polemiche e le avances delle scorse settimane. La guerra in casa azzurri appare intestina e molti elettori adesso avranno difficoltà nella scelta. Non è andata meglio al M5s, che vanta nel territorio la parlamentare nazionale, Maria Marzana. Flop anche per lei. Sono cinque i candidati a sindaco. L'outsider di questa tornata amministrativa è Giovanni Spadola: corre sostenuto da 'Giovani Rosolinesi', Insieme per Rosolini e Prima Rosolini. Altro favorito per il rusch finale, è Concetto Di Rosolini, vecchia 'volpe' socialista, che non trova nella sua coalizione il simbolo di Forza Italia e deve accontentarsi di 'Cambiamo Rosolini, cocktail di Fratelli d'Italia ed un Movimento. E' della partita, anche l'insegnante di religione, Corrado Vaccaro. Corre con Pd e 'Mente e Cuore'. Con convinzione grande coraggio, è della partita il sindaco sfiduciato, Pippo Incatasciato con 'Piazza Civica'. Per l'avvocato è una sfida al limite dell'impossibile. Altro candidato alla corsa a sindaco, è Francesco Di Tommasi, sostenuto da Movimento 24 agosto equità territoriale.

Tornando alle polemiche su Forza Italia, Pinello Gennaro, che ha fatto un passo indietro una settimana fa, non è tenero. " Mentre io lavoravo per l'unità nel Centro destra, loro bramavano per farmi fuori. Una vigliaccata di bassa lega".