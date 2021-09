Covid, nel Ragusano meno contagi ma un altro morto nelle ultime 24 ore

Scendono i contagi Covid nel Ragusano ma aumentano i morti che toccano quota 351. Nelle ultime 24 ore è deceduto, all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, un 91enne ragusano non vaccinato. In totale le persone positive al coronavirus sono 1.507: 1.429 in isolamento domiciliare, 61 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 15 nella Rsa Covid e 2 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco il dettaglio dei contagi nei comuni iblei secondo il report dell'Asp del 15 settembre: 24 Acate, 37 Chiaramonte, 261 Comiso, 3 Giarratana, 87 Ispica, 80 Modica, 0 Monterosso, 43 Pozzallo, 222 Ragusa, 41 Santa Croce Camerina,

71 Scicli, 570 Vittoria.