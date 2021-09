Elezioni a Caltagirone: ufficializzata la candidatura a sindaco di Sergio Gruttadauria

Presentata ufficialmente la candidatura di Sergio Gruttadauria a sindaco della città di Caltagirone per le elezioni amministrative che avranno luogo il 10 e l’11 ottobre. Depositata anche una breve sintesi del programma che l’amministrazione, qualora eletta, porterà avanti nei prossimi cinque anni.

“Sono orgoglioso della coalizione che sostiene la mia candidatura e fiducioso che questa grande squadra potrà lavorare in sinergia nell’interesse comune. La nostra coalizione rappresenta l’intera comunità, è forte ed è costituita da importanti rappresentanti che provengono dai partiti, dalla società civile e da ambienti del centrosinistra; un valido gruppo che ritiene efficace la mia candidatura e il progetto che vogliamo proporre alla città e che vogliamo realizzare nei prossimi cinque anni”.

La coalizione a sostegno di Sergio Gruttadauria candidato a sindaco è composta da Forza Italia, Democrazia Cristiana, Il Quadrifoglio, Moderati per Gruttadauria sindaco, Fratelli d’Italia, Caltagirone Domani, Caltagirone al Centro, Diventerà Bellissima.

In caso di elezione, gli assessori designati ad amministrare la città nei prossimi cinque anni sono: Emanuele Alberghina, Marco Failla, Fortunato Parisi, Gaetano Lo Nigro e Salvo Romeo. “Sono loro – conclude Gruttadauria – che contribuiranno a dare le risposte che la città si aspetta e merita”.