Perde il controllo dell'auto, morto in autostrada allo svincolo di Priolo

Un 49enne di Gravina di Catania, Lorenzo Sciandra, è morto in un incidente stradale che si è verificato sull'autostrada Siracusa-Catania, quasi all'altezza dello svincolo di Priolo. Sciandra era a bordo di una Fiat 500, alla cui guida c'era una donna di 24 anni, rimasta lievemente ferita nell'impatto. Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale di Siracusa, che hanno effettuato i rilievi, sembra che l'incidente sia stato autonomo: per cause da accertare la donna avrebbe perso il controllo del mezzo.