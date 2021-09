Elezioni a Noto senza ballottaggio, esercito di candidati (112) con Figura

A Noto non ci sarà alcun ballottaggio. Il nome del nuovo sindaco si conoscerà nel pomeriggio del prossimo 11 ottobre, subito dopo lo spoglio tra i due aspiranti alla carica di primo cittadino. Soltanto due candidati saranno della partita: Corrado Figura, banca rio e Aldo Tiralongo, direttore del carcere di Siracusa. Verrà eletto chi conquisterà una preferenza in più. Corrado Figura è da tre anni che lavora per dare una svolta alla Capitale Europea del barocco. Per sostenerlo 7 tra Movimenti e Civiche, nessun simbolo di partiti tradizionali ed una squadra di governo di tutto rispetto. Ha già chiamato al suo fianco Salvatore Veneziano, Massimo Prado e Adriana Della Luna. Ma dal quartiere generale di corso Vittorio Emanuele affermano che la squadra è già pronta. Così come sono già pronti i 112 aspiranti consiglieri comunali che sosterranno Figura verso Palazzo Ducezio. Il bancario in questi due anni ha sempre parlato di discontinuità con l'amministrazione Bonfanti al suo secondo ed ultimo mandato.

In casa Tiralongo sperano in colpo di coda dell'elettorato netino. La partita è tutta da giocare.

(Nella foto da sinistra l'aspirante sindaco Corrado Figura, Adriana Della Luna, Salvatore Veneziano e Massimo Prado)