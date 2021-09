Lampedusa, migranti trasferiti su nave quarantena

Sono 828 i migranti presenti all'hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa. In mattinata, secondo quanto disposto dalla prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, inizierà il trasferimento (di coloro che sono stati già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid e alle procedure di identificazione) sulla nave quarantena Allegra che si trova a Cala Pisana. La nave ha una disponibilità di 534 posti comuni e 184 posti Covid. A Lampedusa nelle ultime ore non si sono registrati sbarchi. Ieri, c'erano stati, invece, 10 approdi con 278 persone.