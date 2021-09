Strada Vittoria-Scoglitti, il PD: mancano le strisce pedonali nella via Gugliemino

Il Pd di Vittoria, sollecitato dai residenti e dagli operatori commerciali, ha effettuato un sopralluogo lungo lo stradale per Scoglitti, all’altezza delle vie Guglielmino, De Gasperi e Ferrari. “Si tratta – spiega il segretario comunale dei democratici, Giuseppe Nicastro – di una zona molto trafficata dove, però, mancano i più elementari dispositivi di sicurezza per i cittadini, a cominciare dalle strisce pedonali. Ma non solo. Considerato che, oltre alle attività commerciali, in zona insistono anche le classi scolastiche del plesso Caruano, occorrerebbe anche installare un’adeguata segnaletica verticale per dissuadere gli automobilisti e i motociclisti a transitare a velocità elevate. E’ necessario, dunque, un’attenzione supplementare per quest’area, garantendo maggiori controlli tesi a evitare anche il fenomeno del parcheggio selvaggio che, in concomitanza con l’avvio della stagione scolastica, continua a verificarsi con maggiore frequenza dei mesi scorsi. Ci facciamo portavoce di queste esigenze nei confronti della commissione straordinaria con l’auspicio che, nonostante la loro attività si concluda tra qualche giorno, possano dare ascolto a tali necessità attivando degli interventi di manutenzione che, in qualche modo, possiamo definire di carattere ordinario, allo scopo di fornire le risposte attese ai residenti e ai commercianti di questa porzione di territorio cittadino”.