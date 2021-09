Ragusa Ibla, vandali all'ex Convento del Gesù: presentata una denuncia

Una delle entrate al complesso dell’ex convento di Santa Maria di Gesù di Ragusa Ibla, in fase di restauro ormai da tempo, è stata violata da ignoti che, verosimilmente, si sono introdotti all’interno nottetempo in prossimità della salita di Porta Walter. A denunciare il fatto, il Comibleo, il comitato spontaneo di residenti, che ha subito girato la segnalazione alla Soprintendenza di Ragusa. “Non sappiamo che cosa sia accaduto all’interno, saranno compiute delle verifiche per appurare se siano stati provocati danni o meno – sottolineano da Comibleo – quel che è certo è che il soprintendente Antonino De Marco, ci ha assicurato che presenterà formale denuncia ai carabinieri in queste ore. L’episodio, tra l’altro, ci dà la possibilità di puntare, ancora una volta, i riflettori sul restauro infinito dell’ex convento.