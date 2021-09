Marina di Ragusa, perdita d'acqua alla rotatoria Gaddimeli: protesta M5S

“E’ da fine giugno che evitiamo di fare sentire la nostra voce su questa vicenda. Perché pensavamo che, per decenza, per pudore, per capacità di discernimento, prima o poi si sarebbe messa una pezza a quella che riteniamo una circostanza inverosimile. E, invece, ora che siamo arrivati a fine estate, possiamo dire che quella perdita d’acqua, in una città che quest’anno ha fatto paurosamente i conti con la crisi idrica, continua ad esserci, continuano, purtroppo, a registrarsi perdite. E dal Comune di Ragusa, che per lo meno hanno provveduto a transennare il sito, non si preoccupano d’altro. Come se nulla fosse”.

E’ quanto afferma il capogruppo del movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, a proposito della rotatoria che si trova a percorrere chi imbocca il tragitto obbligatorio, stante ormai la definitiva installazione della pista ciclabile sul lungomare tra Casuzze e Marina, che conduce a Gaddimeli, laddove, per intenderci, è stato realizzato il nuovo impianto di illuminazione. “L’Amministrazione comunale ha trovato – afferma Firrincieli – 140mila euro, che forse neppure basteranno, per il completamento dello stadietto di via delle Sirene che, al di là degli annunci trionfalistici di qualche tempo addietro, non sarà aperto prima di qualche mese; sono stati reperiti i soldi, da quello che stiamo appurando, che saranno spesi per un Addio all’estate di cui, sinceramente, in pochi sentivano il bisogno alla luce dell’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria che, come tutti sappiamo, non è ancora finita. Insomma, riusciamo a fare, dal punto di vista finanziario, tutto questo e altro ancora e poi non si riesce a trovare qualche migliaio di euro per riparare un guasto che è un monumento all’inefficienza di questa amministrazione. Forse perché, con il nuovo potabilizzatore, l’amministrazione comunale prevede che non ci saranno più difficoltà di carattere idrico a Marina di Ragusa”.

“Quindi, stando così le cose – continua – non dobbiamo più preoccuparci della perdita del prezioso liquido. Riteniamo tutto questo assolutamente indecoroso oltre che poco rispettoso nei confronti dei cittadini che, ancora oggi, continuano a fare i conti con problematiche non da poco sul fronte idrico visto e considerato che l’acqua continua a non arrivare in numerose abitazioni della parte alta, e non solo, della nostra città. Dirò di più, a tal proposito. Da qualche giorno, dal potabilizzatore di Camemi, attivato di recente, si disperde acqua lungo la strada per Marina. Tutto ciò causa pericolo alla viabilità. Forse, non si è grado di azionare correttamente qualche galleggiante? E si verifica, così, lo stesso disagio che si registra alla rotatoria di Gaddimeli”.