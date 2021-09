Covid, cala il numero dei positivi nel Ragusano ma ci sono altri due morti

Calano i contagi da Coronavirus nel Ragusano ma aumentano i morti. Nelle ultime 24 ore si registrano, infatti, altri due decessi per cui il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, raggiunge quota 353. I positivi sono scesi a quota 1420: 1350 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica, e 2 in foresteria Covid del Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 22, Chiaramonte Gulfi 39, Comiso 238, Giarratana 2, Ispica 87, Modica 68, Monterosso Almo 0, Pozzallo 41, Ragusa 234, Santa Croce Cameerina 42, Scicli 70, Vittoria 507.