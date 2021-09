Erano ricercati in tutta Europa, catturati a Catania

Due cittadini lettoni sui quali pendeva un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria del loro Paese sono stati arrestati a Catania dalla Polizia di Stato perché ricercati per reati concernenti gli stupefacenti. Sono V.K., di 36 anni, e L.G., di 35. Entrambi sono stati bloccati in una struttura ricettiva della città. Il primo, accusato anche di evasione, era ricercato dal 2018; il secondo dal 2016. Il primo è stato arrestato anche perché trovato in possesso di un passaporto contraffatto intestato ad un cittadino russo ed è stato inoltre denunciato per il possesso di una carta di credito intestata al cittadino russo. Gli arrestati sono stati condotti in carcere. Nella giornata di ieri si sono svolte le udienze con le quali l'autorità giudiziaria ha convalidato gli arresti.