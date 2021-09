Al via nel Calatino il progetto "Madre Terra": valorizzazione agroalimentare

Al via oggi da oggi, nel Calatino, il progetto M.A.D.R.E. T.E.R.R.A (Multifunzionalità Agricola Delle Risorse di Eccellenza, Tipiche, Esperienziali, Rurali, Relazionali e Ambientali), con la prima “Giornata ricreativa di Inclusione sociale” che avrà luogo nel Comune di Raddusa, dalle ore 14 alle ore 22, presso il Centro di accoglienza SAI Progetto “Raddusa MSNA” di via Rossini 10, coordinato da Nunziella Lingenti. Sono stati invitati a partecipare i migranti adulti del Centro SAI Progetto “Vizzini ordinari” di Raddusa, coordinato da Gaetana Pagana e gestito come quella dei minori dalle Cooperative sociali “Opera Prossima” e “San Francesco”, nonché le aziende e la popolazione locale compresi gli anziani. Durante la manifestazione i beneficiari del centro SAI di via Rossini realizzeranno dei dolci insieme agli invitati da degustare poi, sulla terrazza dello stesso centro, durante un momento ricreativo e musicale.

Nelle città coinvolte (Caltagirone, Castel di Iudica, Mineo, Mirabella Imbaccari, Raddusa e Carlentini) il progetto M.A.D.R.E. T.E.R.R.A si prefigge dei compiti ambiziosi da attuare: fornire un programma di attività multifunzionali innovative finalizzate alla valorizzazione del mondo rurale e delle sue tradizioni, dell’attività agricola locale, della salvaguardia dell’ambiente rurale e dei suoi ecosistemi, garantendo sempre l’inserimento socio-lavorativo di soggetti deboli e svantaggiati; rafforzare la coesione sociale tra Istituzioni, Aziende Agricole, Cooperative sociali, fattorie didattiche/sociali al fine di promuovere sul territorio calatino una molteplicità di attività multifunzionali da sperimentare sia all’interno di ogni azienda, che tra le aziende tra loro e i vari soggetti del partenariato in una logica di rete e di sistema; creare, sperimentare, realizzare, divulgare ed emulare un modello formativo ed applicativo contestualizzato al territorio calatino capace di attivare sinergie orizzontali e verticali finalizzate alla popolazione fragile (anziani, disabili, soggetti svantaggiati, ecc.) attraverso la valorizzazione ambientale del territorio e le sue risorse agro-alimentari, ambientali ed educative; promuovere eventi ed iniziative al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica locale con lo scopo di generare opportunità occupazionali ed invertire la sfiducia sociale soprattutto nelle giovani generazioni. Le attività da realizzare o potenziare sono le seguenti: progetti di inclusione sociale; attività e terapie assistite con animali; agrinido e/o agriasilo; progetti di recupero, cura e/o riqualificazione del verde; progetti di promozioni di orti condivisi; servizi di educazione ambientale; servizi di educazione alimentare.