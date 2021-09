Noto, scarichi fognari abusivi e furto di acqua: denunciate cinque persone

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Noto, in collaborazione con personale A.R.P.A. di Siracusa e dell'Ufficio Tecnico comunale di Noto, hanno accertato irregolarità nei canali di scolo di alcune villette abusive dislocate lungo il fiume Asinaro, disabitate per gran parte dell’anno. Le verifiche sono state successivamente estese alle abitazioni di una intera arteria stradale evidenziando sversamenti di liquami nel fiume.

A seguito di quanto emerso, i Carabinieri di Noto, in sinergia con i tecnici comunali, hanno programmato ulteriori controlli in quanto è da ritenere verosimile la presenza di altre opere fognarie abusive nelle vie adiacenti, mai raggiunte dal sistema fognario comunale. L’attività ha portato alla denuncia di 5 soggetti per inquinamento ambientale e per furto di acqua mediante allacci abusivi alla rete idrica comunale. Le competenti Autorità sono state interessate per bonifica e ripristino dei luoghi.