La banca catanese Credito Etneo chiude in attivo il semestre 2021

Stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva e movimentazione del patrimonio netto: sono questi gli indicatori per misurare il buon andamento della gestione e la solidità di una banca.

Sulla base delle informazioni finanziarie armonizzate per il meccanismo di vigilanza unico (Regolamento UE 2015/534), il Cda dell’istituto bancario catanese Credito Etneo ha approvato il bilancio semestrale, registrando le performance dei primi mesi di questo 2021. Anno che - seppur ancora fortemente condizionato dalla crisi pandemica – segna un importante trend di crescita, a conferma della solidità dell’istituto che fa capo al Gruppo cooperativo Cassa Centrale.

«Nel primo semestre del 2021 la situazione patrimoniale della nostra banca che, voglio ricordarlo, ha un’anima territoriale circoscritta alla sola provincia etnea – sottolinea il direttore generale Massimo Sena (nella foto) – ha registrato risultati importantissimi. Con un utile di esercizio di 800mila euro, abbiamo confermato quel percorso di crescita e sviluppo ormai in corso da diversi anni, registrando il miglioramento di tutti gli indicatori gestionali, forti della nostra rete territoriale dove sono presenti 6 filiali e 47 dipendenti. Tengono inoltre le grandezze patrimoniali con 295 mln di attivo, grazie a un modello di business resiliente, che ha saputo reagire ai contraccolpi della crisi economico-finanziaria a livello globale. La nostra è una piccola realtà che continua a esprimersi con grandi risultati, grazie a quel processo di partecipazione sociale che rappresenta il vero cuore di ogni realtà cooperativa».