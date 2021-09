Palermo, Jazz Village: concerti in contemporanea nel centro storico cittadino

Fitto il programma del Jazz Village per questo fine settimana con riscontri positivi del numeroso pubblico presente. Protagonisti dell’area storica del centro storico di Palermo, inseriti nel cartellone del Sicilia Jazz Festival, i giovani talenti dei Conservatori e i musicisti siciliani. La giornata di sabato 18 settembre prevede concerti in contemporanea a partire dalle 18.00 al Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo, Real Teatro Santa Cecilia e Complesso Monumentale Santa Anna. Il Jazz Village si protrarrà sino a domenica 19 settembre. Una peculiarità del Sicilia Jazz Festival, manifestazione frutto della collaborazione tra l’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, i Conservatori di Musica del territorio regionale e la Fondazione The Brass Group, ente a partecipazione pubblica è quella di dare ampio spazio ai giovani talenti, agli studenti che con dedizione e professionalità studiano la musica jazz e hanno così l’opportunità di esibirsi, insieme ai propri Maestri, nelle orchestre e negli ensembles dei propri istituti. Così il Sicilia Jazz Festival ha coinvolto i Conservatori “Alessandro Scarlatti” di Palermo, “Arcangelo Corelli” di Messina, “Antonio Scontrino” di Trapani, e gli istituti superiori di studi di musica “Vincenzo Bellini” di Catania e “Arturo Toscanini” di Ribera. Tra le vie del centro storico la Marching Jazz Street Band.