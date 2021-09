Maestra di Treviso negazionista in Rianimazione

Non indossava la mascherina davanti ai suoi alunni, diceva loro che il Covid non esisteva: ora è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale dell’Angelo. Sta lottando per la vita Sabrina Pattarello, la 45enne maestra di Marghera sospesa a gennaio dalla scuola elementare Giovanni XXIII di Treviso. La notizia si è diffusa insieme a quella della sospensione del primo preside che per cinque giorni non ha presentato il green pass: si tratta della dirigente scolastica dell’istituto tecnico commerciale Maria Lazzari di Dolo. Pattarello, non vaccinata, ha contratto il Covid poco tempo fa e le sue condizioni sono peggiorate velocemente tanto che è stata presto portata in terapia intensiva. Lo scorso dicembre l’insegnante era stata al centro di veementi polemiche: la donna era stata assunta lo scorso novembre dalla primaria trevigiana per una supplenza ma fin da subito c’erano stati dei problemi. Secondo quanto riportato da alcuni giovani studenti ai genitori, la maestra si rifiutava di indossare la mascherina in classe propugnandogli teorie complottiste, negazioniste e no-vax. «Di Covid muoiono i vecchi», diceva in classe.