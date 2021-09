Turismo, in agosto boom di visitatori: nel territorio ibleo podio più alto per Cava Ispica

Anche il territorio ibleo ha fatto la sua parte nel mese di agosto in quanto a visitatori nei musei e nelle zone archeologiche. Grazie, soprattutto, al Parco archeologico di Cava Ispica che ha registrato nel mese di agosto 1.134 visitatori paganti, raddoppiando i numeri del 2020. Cava Ispica, malgrado i ritardi nell’inizio dei lavori milionari di restyling, ha saputo mantenere la leadership nel Ragusano ricevendo apprezzamenti, in particolare, dai visitatori stranieri. Il risultato ottenuto, oltre a confermare la validità dell’offerta culturale e delle testimonianze archeologiche del Parco, costituisce un buon viatico alla futura fruizione del sito una volta che saranno completati i lavori di sistemazione e riqualificazione.

Non ha deluso le aspettative neppure il Convento della Croce di Scicli che, nel mese di agosto, secondo i dati forniti dalla Regione, ha fatto registrare circa mille ingressi (1.007).

A Siracusa 17.901 persone si sono recate al Castello Maniace (nel 2020 erano state 17.297), 2.029 hanno scelto la Galleria regionale di Palazzo Bellomo (rispetto alle 1.453 dello scorso anno), mentre 2.720 sono stati i visitatori del Museo Paolo Orsi, che lo scorso anno nello aveva riaperto solo a partire dall’ultima settimana di agosto e aveva fatto registrare appena 317 visitatori.

Numeri più importanti per il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento: 156.122 visitatori rispetto ai 127 mila dello scorso anno, con un incremento di 29 mila presenze; sempre ad Agrigento, al Museo Griffo i visitatori sono stati 4.780 (nel 2020 erano stati 4.082). Al Teatro Antico di Taormina, i visitatori del mese di agosto sono stati 84.890 rispetto ai 76 mila dello stesso mese del 2020.

Quasi duemila i visitatori dell’area archeologica di Naxos (nel 2020 gli ingressi erano stati 1.681), mentre 1.114 le presenze registrate nel mese di agosto al Mu.Me, Museo interdisciplinare di Messina, rispetto alle 1.059 dello scorso anno. Nell’area archeologica di Halaesa Arconidea 605 visitatori contro i 461 dell’agosto del 2020.