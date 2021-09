Ispica, si presenta sabato 18 il libro di Emanuele Terranova “Ritratti Ispicesi”

Si terrà sabato 18 settembre 2021 alle ore 19,00 nella Chiesa S. Antonio Abate in Piazza S. Antonio, 2 a Ispica (RG) la presentazione del libro “Ritratti Ispicesi” di Emanuele Terranova. Previsti gli interventi del dott. Innocenzo Leontini, Sindaco di Ispica e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Le letture sono a cura di Luisa Gennaro, mentre Fabrizio Scaparra, al Violino e Antonino Spina, Pianoforte si occuperanno dell’animazione musicale.

Coordina i lavori Evelina Barone. Sarà presente l’Autore. L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.

“Ritratti Ispicesi” raccoglie profili di personalità cittadine vissute nel XX secolo, frammenti di cronaca e di storia che hanno dato vita alla comunità, registrati nelle memorie di ognuno. I lineamenti dei personaggi descritti sono stati attinti, in parte ai semplici ricordi dell’autore, dilatati dalle preziose informazioni avute, in particolare dai parenti e nella letteratura loro dedicata. Interrogare e interpretare i problemi umani e civili della società ispicese attraverso le esperienze di vita di questi personaggi può servire a stimolare nuovi orizzonti di conoscenze.

Ispica è la cornice dei ritratti di questi personaggi, restituiti attraverso note di brevità essenziale che danno movimento e grazia alle loro biografie. Sono dei bozzetti, fedeli e scrupolosi, che costituiscono un inventario narrativo, certamente non esaustivo, delle figure che come attori, hanno animato il luogo dove sono nati e vissuti. I ricordi e le emozioni che sono racchiuse nelle pagine vogliono trasmettere a chi legge, la voce collettiva ed appassionata della comunità ispicese. Sono loro che hanno contributo significativamente alla sua crescita, l’hanno trasformata economicamente e culturalmente, lasciando importanti segni del loro passaggio.