Centro storico di Rosolini, 'niente tributi per rilanciarlo ma baratto amministrativo'

In un video messaggio di quattro minuti il candidato a sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, spiega uno dei punti del suo programma che sta a cuore all’intera coalizione che lo sostiene. Da ‘Giovani Rosolinesi’ a ‘Insieme per Rosolini’ a ‘Prima Rosolini’.

Si tratta del rilancio del Centro storico e di corso Savoia, ex salotto della città, sempre più abbandonato ed in stato di agonia. L’aspirante sindaco per la rinascita del Centro storico intende non fare pagare i tributi a commercianti e imprenditori della zona, attraverso il baratto amministrativo e dare vita ad un’associazione culturale che promuova eventi, con il controllo dell’assessorato allo Sport, Turismo e spettacolo. Nel video girato in un corso Savoia assolato e deserto, i particolari dell’iniziativa dell’aspirante primo cittadino.