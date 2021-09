Incidente alle porte di Siracusa, autoarticolato si ribalta: camionista ferito

Un autotrasportatore è rimasto leggermente ferito per un incidente stradale avvenuto questa mattina alle 5 nel tratto dell'autostrada Siracusa - Catania. Per cause ancora in corso di accertamenti, un veicolo pesante carico di merce, di ribaltato invadendo le due carreggiate dell'autostrada, in territorio di Siracusa. L'autotrasportatore è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale del capoluogo, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni, mentre sono stati chiusi gli svincoli di Siracusa Sud e Siracusa Nord per consentire la rimozione del mezzo pesante e ripristinare la normale circolazione.