Ragusa, discarica a cielo aperto sulla strada da Tabuna alla zona industriale

“Nello scorso mese di gennaio eravamo intervenuti per chiedere azioni radicali e per segnalare il pesante stato di degrado in cui versava l'intera strada. A distanza di tempo, non solo non si è registrata alcuna azione di bonifica ma la situazione complessiva è notevolmente peggiorata”. Così i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli e Alessandro Antoci, a proposito della pesante mancanza di decoro che si registra, per la presenza di rifiuti di ogni genere sul ciglio stradale, lungo la via di comunicazione che dagli stabilimenti produttivi di contrada Tabuna conduce sino alla zona industriale di Ragusa. Caratterizzata anche dalla presenza di alcune gallerie, la strada continua, senza un istante di tregua, ad essere presa di mira dall'abbandono selvaggio di ogni genere di rifiuto. Firrincieli e Antoci tornano a investire della questione anche l'amministrazione comunale affinché solleciti interventi specifici per eliminare questa sporcizia dalla strada in questione.