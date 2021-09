Elezioni, i sorteggi a Noto delle liste: Insieme per Rosolini è la prima

Questa mattina la Commissione elettorale Circondariale ha proceduto al sorteggio per la posizione dei candidati a sindaco e delle liste in vista delle amministrative del 10 e 11 ottobre 2021. Unica delegazione presente da Rosolini, quella del Movimento Giovani Rosolinesi, con la presenza del candidato a sindaco, Giovanni Spadola. Il sorteggio ha assegnato la posizione numero 1 a Corrado Vaccaro, 2 a Giovanni Spadola, 3 Pippo Incatasciato, 4 Francesco Di Tommasi, 5 Concetto Di Rosolini.

Per quanto riguarda le liste così la posizione sorteggiata: 1) Insieme per Rosolini, 29 Giovani Rosolinesi, 3) Pd, 4) Prima Rosolini, 5) Piazza Civica, 6) Movimento 24 agosto, 7) Cambiamo Rosolini, 8) Mente e Cuore, 9) Primavera Rosolinese.