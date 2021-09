Altletica, si corre la StraFloridia: 4 giri da 2,5 km da ripetere per 4 volte

Torna la StraFloridia: manifestazione di atletica leggera di corsa su strada, inserita nel calendario nazionale Fidal (Bronze Label) e valida come sesta prova del 26esimo Grand Prix Sicilia di Corsa Senior Master.

L’appuntamento è per domani, in viale Pietro Nenni a Floridia alle 9:30, per l’inizio della gara che si svolgerà su una distanza di 10 Km, lungo un circuito cittadino totalmente pianeggiante della lunghezza di 2,5 Km, da ripetere 4 volte, interamente chiuso al traffico veicolare, che si sviluppa tra viale Pietro Nenni e viale Vittorio Veneto. Il percorso è omologato dalla Fidal.

“La gara si svolgerà sullo stesso percorso della prima edizione – afferma Gianluca Borgione, vicepresidente Asd Floridia Running che organizza l’evento –. Sarà una gara molto impegnativa ma anche molto attesa. Quest’anno abbiamo deciso di assegnare un premio in denaro per il primo classificato e la prima classificata che stabilirà il nuovo record cronometrico del percorso. Dal punto di vista prettamente sportivo, la gara racchiude l’essenza della corsa, perché si svolge su un percorso ampio e velocissimo. Ci aspettiamo una grande partecipazione, non solo fra gli atleti ma anche fra quanti vorranno godere, da spettatori, di una bella giornata di sport all’aperto”.