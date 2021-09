Siracusa - Carlentini a porte chiuse, presentata la squadra e lo staff azzurro

Documentazione incompleta. E’ la ragione per la quale la questura di Siracusa non ha potuto rilasciare alla Asd Città di Siracusa la licenza per la riapertura al pubblico dello stadio “Nicola De Simone”. La partita interna di domani con il Carlentini pertanto si disputerà a porte chiuse. Fa mea culpa il presidente Salvo Montagno. “Le responsabilità non sono assolutamente della questura – dice – ma della società. Purtroppo ci siamo affidati a dei tecnici che hanno commesso un errore e non abbiamo potuto mettere la questura nelle condizioni di concedere il nulla osta. Mi dispiace per l’accaduto e chiedo scusa ai tifosi che avrebbero voluto seguire domani la partita. La commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli aveva dato parere favorevole dopo il sopralluogo di ieri, ma un problema di natura burocratica purtroppo ha costretto la questura a non concederci l’autorizzazione. Lavoreremo per riaprire lo stadio per la prossima partita casalinga con il Santa Croce”.

Questa mattina dirigenti, tecnici e giocatori sono stati presentati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al ristorante pizzeria “Tropy & Co” di via Elorina. La conduzione della cerimonia è stata affidata a Giampaolo Montineri.

Staff societario:

Presidente Salvatore Montagno Grillo;

Vicepresidente Nicola Figura

Direttore Sportivo Salvatore Bianco

Team Manager Antonio Midolo

Segretario Giovanni Abela

Responsabile Area Marketing Salvatore Castagnino

Addetto Pubbliche Relazioni Ignazio Veneziano

Addetto stampa Maurilio Abela

Responsabili pagine social Enzo Di Falco e Rudi Miceli

Staff tecnico:

Direttore area tecnica Giuseppe Mascara

Allenatore prima squadra Roberto Regina

Allenatore in seconda Antonio Tavarelli

Preparatore atletico Michele Asta

Preparatore dei portieri Giovanni Baviera

Responsabile settore giovanile Enzo Marcì

Allenatore juniores Roberto Culotti

Collaboratore Juniores Fabio Privitera

Istruttore scuola calcio Mimmo Crisafulli

Staff sanitario

Medico sociale Dottore Gazzè

Fisioterapista: Seby Garofalo

Massaggatore: Massimo Pantano

Ospite d’onore l’ex attaccante del Siracusa Marco Limetti, in azzurro nelle stagioni 1993-94 e 1994-95. “Tra noi c’è un’amicizia sincera e di lungo corso e per questo – spiega il presidente Montagno - ho voluto invitarlo alla presentazione della squadra. Sono onorato che abbia accettato e che sia tornato a Siracusa. Un onore averlo qui”. Una sorta di amarcord anche per i tifosi azzurri, molti dei quali ricordano la sua rete decisiva nella gara playout contro il Nola che regalò la salvezza al Siracusa in terza serie. “Mi viene la pelle d’oca ricordare quei momenti – sottolinea Limetti – C’era tanto entusiasmo intorno a quella squadra che conquistò a fatica, ma con merito, la salvezza. La stagione seguente sfiorammo la serie B. Poi ci fu l’epilogo che tutti conosciamo. Sono rimasto molto legato al presidente Montagno, che rimase da solo in quella società a cercare di tenere a galla una barca che stava affondando. Lui fece il massimo per il Siracusa e la promozione in B avrebbe rappresentato un’ancora di salvezza per la società. Ho accettato ben volentieri il suo invito e domani sarò allo stadio per seguire la partita”.

La società azzurra intanto ha ufficializzato due nuovi giocatori. Si tratta dei centrocampisti Damiano Magro e Walter Failla, entrambi convocati per la gara di domani. Martedì arriverà in città anche l’attaccante brasiliano Alessandro Padovani Celin, 32 anni, ex Juve Stabia, Arzachena, Giulianova e Troina. Per lui anche tante esperienze in altri campionati come quello coreana e del South Cina.