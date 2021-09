Marina di Ragusa, eseguito mandato d'arresto europeo a carico di un 31enne

Incrementati dalla Polizia i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio nel comune di Ragusa, con diverse pattuglie della Polizia di Stato ed equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, richieste a supporto dell’attività. Il servizio si è svolto con numerosi pattugliamenti e posti di blocco effettuati lungo le arterie di ingresso ed uscita dalla città, con controlli dinamici di persone e mezzi in tutta la città.

I risultati dei controlli, si sono concretizzati con l’identificazione di 128 persone, il controllo di 71 veicoli, la contestazione di alcune contravvenzioni al codice della strada.

Inoltre, sono stati controllati 4 locali commerciali al fine di verificare i Green Pass degli avventori, senza riscontrare anomalie.

A margine di tale attività, inoltre, il 16 settembre, nella Sala Operativa scattava un allarme che rivelava la presenza di un soggetto da ricercare alloggiato in una struttura ricettiva di Marina di Ragusa. I successivi accertamenti permettevano di verificare, che nei confronti di C.P. di 31 anni, cittadino italiano, pendeva un mandato d’arresto europeo per reati inerenti sostanze stupefacenti e che pertanto lo stesso era ricercato in tutta Europa. Il giovane è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Ragusa.