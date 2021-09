Obblighi sorveglianza violati, denunciato a Siracusa

Nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti hanno denunciato, per inosservanza alle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza un giovane siracusano di 26 anni.

I Poliziotti, nella tarda serata di ieri, sorprendevano il giovane fuori dalla propria abitazione in un orario a lui non consentito e in compagnia di un altro soggetto anch’egli conosciuto dalle forze di polizia.