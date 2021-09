Un ottantenne è morto nel mare di Caucana, in territorio di Santa Croce Camerina, colpito da un malore mentre era in acqua. E' stato soccorso dal personale del Circolo velico e dal personale del 118: inutili, però, i tentativi per rianimare il poveretto. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

(FOTO Franco Assenza)