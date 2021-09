Siracusa, bomba carta davanti al Bar Elite: solidarietà ai titolari e appello alle Istituzioni

La bomba carta fatta esplodere davanti al Bar Elite di Siracusa assume sempre di più il significato di una intimidazione e preoccupa la politica locale. Fratelli D'Italia e il PD sono scesi in campo stigmatizzando l'accaduto. "Dopo quella al Bar Viola e alla tabaccheria di Via Piave ieri un'altra bomba è esplosa, questa volta ai danni del bar Elite di fronte al Tribunale, afferma una nota di FDI. Ancora una volta la criminalità fa sentire la propria voce, tentando di intimidire i commercianti. Fratelli d'Italia esprime solidarietà e vicinanza al titolare contro il vile gesto intimidatorio. I cittadini non lasceranno soli titolari e dipendenti in questo momento di scoramento. Ma questa volta Fratelli d'Italia non parteciperà ad alcuna manifestazione insieme agli altri soggetti politici che avevano formulato promesse di interventi di rafforzamento dei controlli e delle azioni di prevenzione che, come tanti immaginavano, non sono state mantenute. Avevamo chiesto di intervenire per sollecitare ed incentivare condomini e commercianti ad installare le telecamere di sorveglianza sulle strade cittadine. Avevamo chiesto maggiori risorse per le Forze dell'ordine e il ripristino dei poliziotti e dei carabinieri di quartiere, per avvicinare lo Stato ai cittadini. Abbiamo più volte evidenziato come la sicurezza a Siracusa sia diventata una priorità e continuano a verificarsi purtroppo ulteriori episodi delinquenziali. Quanto devono subire ancora i nostri cittadini? Facciamo un rispettoso appello alle Forze dell'Ordine, sempre impegnate con forte senso di abnegazione nel contrasto alla criminalità, perché si accerti subito l'identità dell'autore o degli autori dell'atto delinquenziale. Ma non possiamo tollerare ulteriori omissioni di chi è al governo del nostro Paese, che può intervenire energicamente e concretamente, ma si limita a promesse e sfilate. Troppi commercianti aspettano Giustizia e tutti i cittadini e commercianti pretendono maggiore prevenzione e controlli.

“Il Partito Democratico esprime solidarietà e vicinanza ai proprietari del Bar Elite di Siracusa, vittime di un deplorevole attentato che ha danneggiato l’ingresso dell’esercizio commerciale”. Così Salvo Adorno, segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa. “Episodi criminali di questo tipo rappresentano fatti gravissimi che la città non può e non deve tollerare”. “A nome mio e di tutto il Partito Democratico, mi auguro che le forze dell'ordine individuino quanto prima i responsabili e che la città’ si mobiliti per gridare un secco no alle derive criminali”.