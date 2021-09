Covid, nel Ragusano nessun nuovo decesso nelle ultime ore: 1.212 i positivi

Sono 1.212 in totale i positivi al coronavirus nel Ragusano secondo il rapporto Asp del 19 settembre. In isolamento domiciliare ci sono 1.146 persone, 50 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 nella Rsa Covid e 4 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Nessun decesso nelle ultime 24 ore per cui i morti sono sempre 353. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 20 Acate, 31 Chiaramonte Gulfi,

187 Comiso, 2 Giarratana, 74 Ispica, 69 Modica, 0 Monterosso, 43 Pozzallo, 214 Ragusa, 36 Santa Croce Camerina, 69 Scicli, 401 Vittoria.