Rifiuti a Siracusa, riapre il Centro comunale di raccolta di Arenaura

Il Centro comunale di raccolta di Arenaura a Siracusa, sarà nuovamente operativo, dopo i tre giorni di chiusura, a partire da questo pomeriggio dalle 14 alle 20. Gli uffici ricordano che i ccr sono aperti tutti i giorni, dal martedì al sabato con orario continuato 8/20 e la domenica dalle 8 alle 14; ed invitano la cittadinanza, in un momento come quello attuale in cui l'emergenza rifiuti siciliana ha raggiunto il suo apice, ad impegnarsi nel corretto conferimento dei rifiuti prodotti.