Controlli amministrativi anticovid nel Siracusano: multe per oltre 10.000 euro

Per contrastare il diffondersi della pandemia la questura di Siracusa ha pianificato,nel fine settimana controlli amministrativi in numerosi esercizi pubblici di Siracusa e provincia. I servizi sono stati anche estesi alla verifica delle condizioni igienico sanitarie dei locali e al rispetto delle prescrizioni previste dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Sono stati controllati a Siracusa e ad Avola, ove forte è la presenza di giovani nei luoghi della movida serale, 21 locali tra ristoranti, pizzerie e pub. Ad Avola, in particolare, sono stati sanzionati quattro locali (due bar e due ristoranti) per oltre 10.000 euro e sono state controllati 53 avventori.

Le contestazioni degli agenti della Polizia di Stato si sono concentrate in particolare sulle inosservanze riguardanti gli assembramenti nei pressi dei locali, l’assenza degli avvisi scritti in materia anti covid e le violazioni delle norme sulla corretta somministrazione di alimenti e bevande e sulle verifiche circa la salubrità dei luoghi e dei cibi.