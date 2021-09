Atletica, successo per la "StraFloridia":primo posto assoluto per Antonino Liuzzo. Alessia Tuccitto firma il nuovo record femminile

Successo per la seconda edizione della StraFloridia. In gara atleti di ogni età. “Speravamo di raggiungere le 200 iscrizioni, ne abbiamo avute quasi 300: un successo enorme, considerando anche che questa è stata la prima gara con obbligo di green pass”. Così Tonino Scalora, presidente dell’Asd Floridia Running commenta la seconda StraFloridia, la prima post covid, pochi minuti dopo la fine della gara che si è disputata ieri. Una macchina organizzativa enorme, guidata dai soci dell’associazione che hanno realizzato questo evento grazie anche alla collaborazione dei numerosi partner locali.

La gara si è conclusa con la vittoria di Antonino Liuzzo, della Running Emotion Asd (categoria SM40), primo posto assoluto con un tempo di 31:42, che per un solo centesimo non gli è valso il nuovo record, e, quindi, il premio in denaro offerto dalla Floridia Running. Premio che si è aggiudicata, invece, Alessia Tuccitto (G.S. Lammari, categoria SF), prima fra le donne e settima nella classifica generale, che ha completato il circuito in 35:33.

“La giornata di oggi segna il ritorno alla tanto auspicata normalità. Una festa dello sport fatta di musica, colori e atleti e che ha portato risultati importanti – afferma Paola Gozzo, assessore allo Spettacolo del Comune di Floridia –. Impeccabile l’organizzazione, siamo molto soddisfatti della manifestazione. L’amministrazione è presente e pronta a lavorare ancora con la Floridia Running”.

Una giornata di sport, dunque, ma anche di festa, che ha visto in gara atleti di ogni età, compreso un 82enne e 9 over 70.

“Oggi è una giornata meravigliosa, abbiamo visto tanta bellezza” commenta Marieve Paparella, assessore alle Politiche sociali del comune di Floridia. “Sport, condivisione, inclusione. Tutto insieme, grazie a questa manifestazione che ha dato luce e speranza alla città dopo il brutto periodo che abbiamo passato – riprende –. Ho in mente tanti progetti per Floridia e ce ne saranno molti anche con la Floridia Running”.

CLASSIFICA GENERALE

1. Antonino LIUZZO – Running Emotion Modica – SM40 – 31:42

2. Corrado MORTILLARO – Podistica Messina – SM35 – 33:36

3. Marco LAGONA – EtnaAtletica San Pietro Clarenza – PM – 34:55

4. Giuseppe PRIVITERA – ASD Monti Rossi Nicolosi – SM – 35:09

5. Alessandro GIACALONE – ASD Atletica Augusta Club – PM – 35:18

6. Samuele NOTO – ASD Libertas Running Modica – PM 35:27

7. Alessia TUCCITTO – GS Lammari – SF – 35.33

8. Angelo MANDARÀ – ASD Atletica Padua Ragusa – SM – 35:35

9. Andrea BELLOFIORE – ASD Trinacria Sport – JM – 35:41

10. Salvatore GRECO – ASD Libertas Running Modica – SM – 35:46

MASCHILE

1. Antonino LIUZZO – Running Emotion Modica – SM40 – 31:42

2. Corrado MORTILLARO – Podistica Messina – SM35 – 33:36

3. Marco LAGONA – EtnaAtletica San Pietro Clarenza – PM – 34:55

4. Giuseppe PRIVITERA – ASD Monti Rossi Nicolosi – SM – 35:09

5. Alessandro GIACALONE – ASD Atletica Augusta Club – PM – 35:18

FEMMINILE

1. Alessia TUCCITTO – GS Lammari – SF – 35.33

2. Maria Grazia BILELLO – ASD Universitas Palermo – SF – 39.13

3. Maria Virginia SALEMI – ASD Podistica Messina – SF35 – 39.55

4. Veronica COSTANZO – ASD Atletica Lentini – SF40 – 43:29

5. Marinella BARBAGALLO – Ass. Pol. Dil. Placeolum – SF45 – 43:56

NELLA FOTO, da sinistra: Gozzo, Liuzzo, Tuccitto, Paparella, Scalora.