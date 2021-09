Apertura anno scolastico: atleti olimpici e paralimpici a Pizzo Calabro con Mattarella

Sono stati oltre cinquecento i partecipanti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2021/2020 quest'anno ospitata a Pizzo Calabro all'Istituto nautico. La presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e dai grandi campioni dello sport italiano, compresi gli atleti olimpici e paralimpici, ha reso particolarmente emozionate la cerimonia, che ha ricevuto anche l'omaggio della nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci, transitata al largo della spiaggia di Pizzo, rendendo gli onori al Presidente della Repubblica emettendo gli "otto alla banda". Un grande palco con orchestra, artisti e studenti, dirigenti scolastici, insegnati, e una platea allestita rigorosamente con sedie scolastiche ha accolto tutti i presenti, con delegazioni provenienti dalle altre regioni d'Italia in rappresentanza di tutte le scuole del Paese. La cerimonia trasmessa da Rai Uno, dal titolo Tutti a scuola, è stata condotta da Flavio Insinna e Andrea Delogu che hanno introdotto gli ospiti musicali, sportivi e istituzionali: il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Giovanni Malagò, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, gli atleti Caterina Banti, Monica Graziana Contraffatto, Marcell Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi, Giuliana Terzi e Leonado Spinazzola. Tra gli ospiti musicali il coro dello Zecchino d'oro, i cantanti Tancredi e Massimo Ranieri, ed una orchestra di 25 elementi composta dai migliori allievi dei Conservatori d'Italia e diretta dal maestro Leonardo De Amicis. La ripresa delle attività di didattica in presenza è stata più volte citata, un atto di normalità che però, dopo due anni di difficoltà legate all'emergenza pandemica, ha emozionato spesso i presenti. "Riparte la scuola, riparte il Paese" ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Protagonisti sono state anche le scuole selezionate dal ministero dell'Istruzione per aver realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità e cittadinanza. L'Istituto comprensivo 5 Bologna scuola secondaria Testoni Fioravanti di Bologna con il videoclip Diversi ma in fondo uguali, l'Istituto I.O. Griselle di Montescudaio (PI) che ha promosso una riflessione sui diritti dei bambini attraverso il canto, I'Istituto comprensivo di 2 Sant'Agata de Goti (BN) con i vessilli d'Italia e d'Europa, l'Istituto onnicomprensivo statale Bruno Vinci di Nicotera (Vibo Valentia) che ha ideato e realizzato il Bat Stick un bastone elettronico per persone ipovedenti. L'Istituto comprensivo Archimede di Siracusa ha ripercorso l'esperienza di vita e di impegno di persone vittime di mafia. Infine l'Istituto secondario superiore Paolo Frisi di Milano che ha avuto la possibita di far formare i propri studenti con lo chef Davide Oldani.