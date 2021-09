Calcio di Eccellenza, Roberto Regina non è più l'allenatore del Siracusa: ha rassegnato le dimissioni

Fulmine a ciel sereno in casa del Siracusa Calcio. Una nota della società, infatti comunica che Roberto Regina si è dimesso dal suo incarico di allenatore. E' una decisione irrevocabile - si legge ancora nella nota - quella assunta dall'ormai ex tecnico azzurro, che ha deciso di farsi da parte per motivi personali. Il suo bilancio alla guida della squadra aretusea, in questo scorcio iniziale di stagione, è stato di due vittorie in Coppa Italia (entrambe contro il Santa Croce) e di due sconfitte in campionato (1-0 a Taormina, 2-3 in casa contro il Carlentini). La società, nella sua comunicazione, ringrazia Roberto Regina per il lavoro svolto.