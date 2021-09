Covid, nel Ragusano continua trend dei contagi in costante calo: sono 1.096

Sempre in flessione i contagi da Coronavirus nel Ragusano. Nel report Asp del 20 settembre, infatti, le persone positive al virus sono 1096: 1080 in isolamento domiciliare, 12 nella Rsa Covid e 4 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Non si registrano nuovi decessi per cui i morti, per fortuna, sono sempre 353. Ecco il dettaglio delle persone positive al virus nei comuni iblei: 19 Acate, 26 Chiaramonte Gulfi, 171 Comiso,

1 Giarratana, 73 Ispica, 72 Modica, 0 Monterosso, 41 Pozzallo, 209 Ragusa, 33 Santa Croce Camerina, 67 Scicli, 368 Vittoria.