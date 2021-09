Calcio, Peppe Mascara nuovo allenatore del Siracusa. Il presidente Montagno: sono dispiaciuto per Regina

Il Siracusa ha trovato subito il sostituto di Regina in panchina ed ha chiamato Peppe Mascara, grande esperienza da calciatore, anche in serie A. Dalle dimissioni di Roberto Regina alla comunicazione della società del nuovo tecnica sono passati poco più di 60 minuti.

“Ho accolto con amarezza e dispiacere la decisione di Roberto Regina di rassegnare le sue irrevocabili dimissioni da allenatore del Città di Siracusa”. Sono le prime parole pronunciate a caldo dal presidente Salvo Montagno dopo aver saputo della scelta dell’ormai ex tecnico azzurro di farsi da parte. “Sono legato a lui da un lungo e duraturo rapporto di sincera amicizia – prosegue il massimo dirigente – Nutro grande stima verso l’uomo ed il professionista e sono rammaricato che la sua avventura al Siracusa sia già finita. Lui aveva accettato con entusiasmo la mia proposta di allenare la squadra della sua città. Rispetto la sua decisione e gli auguro le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”.

La società ha affidato a Giuseppe Mascara l’incarico di sostituire Roberto Regina. Oggi pomeriggio, alla ripresa della preparazione, guiderà per la prima volta in allenamento Fabio Sciacca e compagni. La settimana culminerà nel derby di domenica prossima in casa della Leonzio per la terza giornata di campionato. Mascara è arrivato a Siracusa qualche giorno fa ed è stato presentato ufficialmente giovedì scorso in qualità di direttore dell’area tecnica. A lui adesso il compito di risollevare il morale e le sorti di una squadra che, dopo una buona partenza stagionale (due vittorie in Coppa Italia contro il Santa Croce), ha incassato altrettante sconfitte in campionato, prima a Taormina, poi, domenica in casa contro il Carlentini