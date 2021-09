Catania, spazzatura data alle fiamme nel quartiere di San Giovanni Galermo

Da una parte la spazzatura data alle fiamme, dall’altra le montagne di rifiuti e in mezzo i problemi e i disagi di tutto il quartiere di San Giovanni Galermo, a Catania. In questo contesto aumentano le segnalazioni che i cittadini fanno al consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale che adesso chiede all’amministrazione comunale interventi adeguati ed immediati. L’ultimo episodio di spazzatura data alle fiamme si è verificato in via Don Minzoni e se non si è creato un rogo di vaste dimensioni è solo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. In questo momento interi quartieri come Trappeto Nord e San Nullo sono esclusi dall’opera di raccolta della spazzatura e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Si rischia un’invasione di zecche e topi. Tutto a pochi basi da scuole, chiese e attività commerciali oltre alle civili abitazioni. Inutile dire che la gente vive in uno stato di continua agitazione.