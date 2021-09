Rimborso trasporto studenti pendolari, il caso di otto famiglie di Vittoria: nota del PD

Il Pd di Vittoria sottopone al Comune la problematica di otto famiglie (sei di Vittoria e due di Scoglitti) i cui ragazzi studiano a Pozzallo e che non percepiscono un adeguato rimborso per il trasporto scolastico così come accade per tutte le altre famiglie. “La problematica è molto complessa – sottolinea il segretario cittadino dei democratici, Giuseppe Nicastro – e merita di essere affrontata con la massima attenzione. Le famiglie di cui parliamo sono costrette ad affidarsi a un autobus privato che costa 95 euro a settimana per ogni nucleo familiare. Infatti, non esiste una linea diretta che consenta di coprire la tratta Vittoria-Pozzallo. Se si utilizzassero gli autobus di linea, con le varie coincidenze, oltre a partire alle 6 e mezzo la mattina, il rientro degli studenti si verificherebbe ogni giorno alle 19, quindi una situazione improponibile. I ragazzi non avrebbero neppure il tempo di studiare. Il Comune, però, non rimborsa l’intero importo alle famiglie, adducendo il fatto che le stesse non utilizzano gli autobus di linea pubblici. E quindi garantisce un rimborso di appena 100 euro al mese mentre il resto rimane a carico dei genitori costretti, dunque, a un esborso di circa trecento euro al mese per ogni nucleo familiare. Chiediamo, dunque, al Comune di trovare una soluzione adeguata al fine di garantire a queste famiglie la possibilità di potere contare sul diritto allo studio così come a tutte le altre”.