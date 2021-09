Il sindaco di Messina Cateno De Luca è il più cliccato nei social

Il più cliccato, condiviso e commentato è l'estroso Cateno De Luca, sindaco di Messina e già in campo con largo anticipo nella corsa alla Presidenza della Regione siciliana. A lui va il primato tra i politici siciliani più social. Medaglia d'argento a Davide Faraone, presidente dei senatori di Italia dei Valori; terzo posto per Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle Infrastrutture e uomo di punta del M5s nell'isola. A stilare questa particolare classifica è BlogSicilia, che ha monitorato dall'inizio dell'anno i profili Facebook, Twitter e Instagram dei politici valutando le interazioni con il pubblico di riferimento (reazion, commenti e condivisioni). Fra gennaio e l'inizio di settembre sono 2 milioni e 400 mila fra reazioni, commenti e condivisioni per De Luca su Facebook e 317 mila su Instagram; è meno popolare su Twitter dove si ferma ad appena 180 "like". Nel totale, però, è primo assoluto con 2 milioni 717.180 e stacca Davide Faraone, secondo con un 1 milione 666mila fra reazioni, commenti e condivisioni. Diversa la proporzione fra i vari social. Su Facebook Faraone conta 974mila interazioni, su Instagram 47mila ma su Twitter scavalca il primo con 145mila interazioni. Al quarto posto l'eurodeputato Pietro Bartolo (705mila), seguono il governatore Nello Musumeci (553.800), il vice segretario del Pd Peppe Provenzano (397mila), l'ex presidente del Senato Pietro Grasso (364mila), il sindaco di Palermo l'ex Leoluca Orlando (185.300), l'esponente di +Europa Fabrizio Ferrandelli (65mila), il segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo (30mila), l'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla (18.608), il presidente dell'Antimafia siciliana Claudio Fava (8.600), il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè (87).