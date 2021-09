Covid, nel Ragusano calano ancora i positivi ma ci sono altri due morti

I contagi da Coronavirus nel Ragusano sono in diminuzione ma nelle ultime 24 ore si sono registrati altri due decessi che fanno salire il numero dei morti a 355. Sono, infatti, deceduti una donna di Comiso di 71 anni e un uomo di 77 anni, vittoriese. La donna aveva ricevuto la prima dose del vaccino all'inizio di settembre ed era ricoverata in Rianimazione al Giovanni Paolo II di Ragusa. L'uomo non era vaccinato ed è morto all'ospedale Guzzardi Vittoria. Le persone positive al virus sono 1.116: 1053 in isolamento domiciliare, 48 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 13 nella Rsa Covid e 2 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 20 Acate, 24 Chiaramonte Gulfi, 166 Comiso, 1 Giarratana, 68 Ispica, 71 Modica, 0 Monterosso, 40 Pozzallo, 203 Ragusa, 31 Santa Croce Camerina, 68 Scicli,

371 Vittoria.