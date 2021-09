Calcio, l'allenatore del Modica analizza il ko di domenica con il Comiso: troppo lenti nella ripresa

Prima sconfitta casalinga per il Modica Calcio che nel primo derby di campionato della stagione è uscito battuto con il più inglese dei punteggi dal “Vincenzo Barone” contro un Città di Comiso cinico che, al contrario dei rossoblù di Giancarlo Betta, ha sfruttato pienamente due delle tre occasioni create nei 90' di gioco portando così a casa i tre punti.

Ed è proprio il tecnico della formazione modicana ad analizzare un derby che per i colori rossoblù servirà sicuramente da monito per il proseguo della stagione.

“Nel primo tempo – spiega Betta – abbiamo giocato bene, abbiamo concesso poco al Comiso, abbiamo creato tanto sotto porta, ma siamo stati poco incisivi. Dopo il gol subito - continua -non c'è stata la reazione che mi aspettavo. Il secondo tempo non è stato giocato molto bene. Siamo stati troppo lenti nel far circolare la palla e con il Comiso che chiudeva tutti gli spazi, non siamo riusciti a creare come nella prima frazione. Sarò ripetitivo, ma come detto sabato scorso,questa società è da elogiare per essere riuscita a creare in poco più di un mese una buona squadra che lavorando sodo può diventare vincente. La partita di ieri, dal mio punto di vista ha offerto molti spunti, tra questi quello che dobbiamo essere più concreti. Bisogna rivedere alcune cose – conclude il trainer del Modica Calcio – e non conoscendo bene questo campionato, dobbiamo aspettare le prossime quattro cinque partite per capire pienamente quali possono essere i nostri obiettivi”.

La squadra, intanto, ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima trasferta che domenica pomeriggio alle 15, vedrà Coria e compagni di scena al “Vincenzo Presti”, ospiti del Gela FC, capolista a punteggio pieno del girone D di Promozione, insieme al Mazzarrone.