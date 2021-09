Estradato dalla Spagna trafficante di Partanna: deve scontare 11 anni

E' stato estradato in Italia il latitante Fortunato Stassi, 69enne di Partanna (Tp), ricercato dal 2019 per una condanna di 11 anni e 7 mesi di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. L'uomo era stato arrestato lo scorso 28 luglio dai carabinieri del Ros e dai militari dell'Unidad central operativa della Guardia civil a Fuengirola, in Spagna. L'attività investigativa condotta dal Ros è stata coordinata dalla dda di Roma e svolta con il supporto del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Negli anni '90, ricostruisce il Ros, Stassi, dopo aver lasciato la Sicilia, dove era stato coinvolto in alcune inchieste che avevano rivelato i suoi rapporti con le famiglie mafiose di Partanna e di Campobello di Mazara (Tp), si era trasferito a Roma, creando un'importante rete di relazioni con narcotrafficanti della 'ndrangheta e della criminalità romana, garantendosi canali di approvvigionamento di stupefacenti utilizzati in favore dei clan attivi nella capitale. In occasione del suo arresto, il latitante è stato trovato in possesso di una carta di identità falsa.