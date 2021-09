Maggioranza non trova il numero legale, rinviata seduta dell'Ars

"La maggioranza evidentemente ancora in vacanza manda a gambe all'aria i piani del governo, che non riesce a trovare nemmeno il numero legale per farsi approvare il rendiconto 2019. È l'ennesimo brutto capitombolo di un esecutivo sempre più sfilacciato che ormai può solo navigare a vista". Lo affermano i deputati all'Ars del M5S e del Pd, "dopo la prima votazione in un' aula con larghissimi vuoti tra gli scranni e dopo che in mattinata quasi tutte le commissioni hanno fatto registrare tantissime assenze". "Ormai - dicono i deputati - se qualche norma in questo scorcio di legislatura va in porto, lo si deve solo al grande senso di responsabilità delle opposizioni. È il caso, ad esempio, delle importanti variazioni sul settore della forestazione approvate oggi". "E dire - concludono - che per far numero, oggi a sala d'Ercole si è rivisto persino Musumeci, la cui presenza all'Ars è evento assai raro, ma evidentemente non fortunato".

La seduta dell'Ars è stata di nuovo interrotta perché il numero legale non è stato raggiunto. Come da regolamento, dunque, i lavori sono stati rinviati al giorno successivo: l'aula è stata convocata domani alle 16. Alla seduta di oggi era presente il presidente della Regione Nello Musumeci.