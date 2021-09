Agrigento, abusi su bimba di 10 anni e botte al fratello: arrestato patrigno

Attenzioni particolari e proibite fin da quando la bambina aveva solo 10 anni, culminate in violenza sessuale. E botte al fratello della piccola da quando lui aveva 8 anni. Un inferno domestico con violenze fisiche e psicologiche: è quanto hanno scoperto i carabinieri nell'Agrigentino che hanno arrestato un quarantenne attualmente affidato in prova ai servizi sociali dal Tribunale di sorveglianza dopo una condanna per violenza privata. I militari dell'Arma, dopo l'attività investigativa, hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari a carico del patrigno dei due ragazzini. L'uomo è accusato di violenza sessuale su minore, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le indagini sono iniziate a metà agosto quando una adolescente dell'Agrigentino, con meno di 16 anni, ha chiesto "aiuto" ai carabinieri denunciando soprusi e violenze.