Palermo, abusi su bimbi al Centro sportivo Fiamme Gialle: in cella finanziere

Un brigadiere della guardia di finanza di Palermo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di sette bambini. Tutti maschi, tra i 9 e gli 11 anni, sarebbero stati abusati nel centro sportivo delle Fiamme gialle in via Messina Marine, a Palermo. Il brigadiere, Gianfranco Cascone, 54 anni, è stato bloccato in flagranza di reato dopo che gli investigatori avevano piazzato alcune telecamere nascoste nella struttura sportiva. L’operazione è scattata lo scorso 12 agosto e l’arresto era stato subito convalidato: la notizia si è diffusa solo ora, quando l’accusa ha chiesto un incidente probatorio, in programma nei prossimi giorni.