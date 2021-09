Relazione della Dia: "Rinnovata operatività del clan Aparo di Solarino"

Recenti indagini hanno svelato, nel siracusano, "la rinnovata operatività" della famiglia Aparo di Solarino, "grazie ad alcuni affiliati storici tornati in libertà e attivi sul territorio di riferimento nei settori delle estorsioni, dell'usura e degli stupefacenti". E' quanto emerge dalla relazione della Dia per il secondo semestre 2020 sulla provincia di Siracusa. Gli "ingenti proventi delle attività delittuose", come ha sottolineato il questore di Siracusa Gabriella Ioppolo, "vengono reimpiegati nelle attività criminali del sodalizio e consentono agli affiliati di elargire prontamente a tasso usurario ingenti somme di denaro, nonché di acquistare importanti partite di droga".